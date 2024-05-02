Суд взыскал с рыбопромышленников Дальнего Востока еще 17,4 млрд рублей

Арбитражный суд Приморского края удовлетворил иск Генпрокуратуры к рыбопромышленникам Дальнего Востока, в том числе бизнесмену Дмитрию Дремлюге, о возмещении ущерба за незаконную добычу водных биоресурсов на 17,4 млрд рублей. Об этом сообщается на сайте суда.

Кроме того, суд признал ничтожными договоры о выдаче бизнесменам квот на вылов водных биоресурсов.

21 марта суд полностью удовлетворил иск Генпрокуратуры о взыскании 358,7 млрд рублей с дальневосточных рыбопромышленников. Среди ответчиков числились 31 рыболовная компания и 29 физлиц, включая "крабовых королей" – бизнесменов Дмитрия Дремлюги и Олега Кана. В ходе заседания представитель Генпрокуратуры заявил, что рыбопромышленники, объединенные в одну группу, нарушили запрет на добычу иностранцами квотируемых водных биоресурсов.

26 апреля суд в Приморье заочно приговорил Олега Кана к 17 годам колонии строгого режима по обвинению в организации убийства бизнесмена во Владивостоке в 2010 году. Адвокаты Кана утверждали, что он умер, в связи с этим просили закрыть дело в отношении бизнесмена. Генпрокуратура считает инсценировкой информацию о смерти "крабового короля".