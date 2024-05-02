Карлсон взял интервью у Дугина, набравшее уже миллионы просмотров

Американский журналист Такер Карлсон взял в Москве интервью у философа Александра Дугина, идеи которого оскорбительны для Запада. Его книги запрещены администрацией Джо Байдена, подчеркнул Карлсон. Это очень опасно, поэтому необходимо дать возможность американцам познакомиться с этими мыслями.

Дугин рассказал Карслону, что на Западе происходит тот процесс, который был начат в Англии еще в позднем Средневековье, когда появилось философское течение номинализма, отрицавшее существование общих идей и признававших только отдельные вещи. Так возникло понятие человека как индивида, который не должен иметь никаких форм коллективной идентичности. Освобождение от национальной, религиозной и других форм идентичности уже фактически завершено на Западе, где люди являются социальными атомами. Осталось только освободиться от пола и самой природы человека. Поэтому на Западе пропагандируется идеология трансгендерности и трансгуманизма. По Дугину, это не отклонение, а логика развития западной мысли.

Карслон возразил Дугину, что классический либерализм не имеет ничего общего с тем, что сейчас происходит на Западе. Как же это произошло? Дугин считает, что там произошло изменение понимания свободы и демократии, которая теперь подается как диктат меньшинства, потому что власть большинства - это тоталитаризм, большинство может выбрать диктатора.

Сенатор РФ Александр Шендерюк-Жидков отмечает, что западное общество находится в глубоком расколе. Сначала интервью Карлсону президента РФ Владимира Путина набрало сотни миллионов просмотров; теперь интервью Дугина, которое тоже набирает миллионы просмотров, говорит о том, что западный консервативный мир ищет опору. И видит ее в России.

Интересное сравнение приводит член Межсоборного присутствия РПЦ Михаил Тюренков. Он пишет, что в прошлые века в России были разные иностранцы, и они писали на Западе о России, но ангажированно, не видя в России ничего самобытного. Но Карлсон "уже интеллектуально обошел всех именитых иностранцев, посещавших Россию и писавших о нашей стране".

Замглавы Всемирного русского народного собора, бизнесмен и основатель телеканала "Царьград" Константин Малофеев написал, что интервью Дугина Карлсону – это "событие мирового масштаба. Великий русский философ беседует с великим американским журналистом".

Как считает политолог Сергей Марков, интервью будет иметь то последствие, что "Дугин назначен главным философом, главным мыслителем России, авторитетом Такера Карлсона, представляющего западную цивилизацию". И нравится это или нет, но это назначение состоялось.

Сам Дугин назвал Карслона "лучшим из того, что можно найти в современной Америке".

"При этом он именно убежденный американский патриот. Для него любовь к Отечеству - абсолютный императив. Как и для нас. Но содержание нашего консерватизма существенно разнится, а вот этика и отторжение сатанинской цивилизации современных глобалистских элит нас сближает. Такер Карлсон спасает честь и достоинство западного мира. И при всех различиях - его борьба это наша общая борьба за свобода и истину", - написал Дугин.

При этом он отметил, что на русский язык интервью было переведено наспех и не совсем корректно. Но он обращался прежде всего к американской публике, применяя те термины, которые используются в США. И, судя по тысячам комментариев, американцы его прекрасно поняли.