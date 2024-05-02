СМИ: Виктории Абрамченко может не найтись места в новом правительстве

Вице-премьеру Виктории Абрамченко, курирующей в российском правительстве сельское хозяйство и экологию, может не найтись место в обновленном кабинете министров, пишут "Ведомости" со ссылкой на неназванные источники.

По их словам, Абрамченко могла уйти из правительства еще в 2023 году, но тогда для нее не нашлось другого статусного места. Теперь таковым может стать, например, пост руководителя Счетной палаты России, который до сих пор вакантен после ухода Алексея Кудрина.

По другой версии, Виктория Абрамченко может перейти в администрацию президента – курировать все те же отрасли.