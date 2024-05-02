02 Мая 2024
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Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Победа висит в воздухе. Министр ЖКХ прокомментировал итоги голосования за благоустройство парков в Екатеринбурге

Парк 50-летия ВЛКСМ победил в голосовании за благоустройство территории, собрав свыше 100 тыс. голосов. Более того, Екатеринбург с большим отрывом обогнал другие города-миллионники в программе ФКГС, однако получение федеральных средств на преображение парка пока остается под вопросом. Одно известно точно - один из поставленных порогов достичь все же удалось. Об этом Накануне.RU рассказал министр ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов.

Голосование длилось до 30 апреля. За это время жители Екатеринбурга должны были выбрать одну из восьми территорий, которую благоустроят в 2025 году за федеральные средства. Последние можно получить только в случае преодоления порога - 30% от населения города старше 14 лет должны принять участие в голосовании. Ранее власти заявляли о пороге в 380 тыс. человек, однако еще в самом начале звучала и другая цифра - 318 тыс. И ее преодолеть Екатеринбургу все же удалось: всего в голосовании в 2024 году приняло участие более 325 тыс. 345 горожан.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии, цифра "380 тыс." была выдана в качестве планового задания министерством ЖКХ Свердловской области. Ее и озвучивали городские власти, а в дальнейшем и СМИ. Чтобы разобраться в путанице, Накануне.RU обратилось напрямую к министру ЖКХ региона Николаю Смирнову. По его словам, им обозначили два KPI (ключевые показатели эффективности): 318 тыс. голосующих и 30% от населения старше 14 лет. Сейчас же ведется проверка голосов и подведение итогов, а решение будет принято на федеральном уровне чуть позднее.

Из этого можно сделать вывод, что Екатеринбург все же преодолел необходимый порог, однако праздновать победу раньше времени не стоит. При этом, уральской столице есть чем гордиться. Согласно данным платформы голосования, она заняла первое место среди городов-миллионников по количеству проголосовавших в рамках программы. Второе место заняла Уфа с 273,5 тыс., далее идут Новосибирск и Самара с чуть более 200 тыс. проголосовавших, а также Красноярск, Челябинск, Пермь, Омск, Краснодар и Ростов-на-Дону, чье число активных граждан не достигло показателя в две сотни тыс.

Что касается Екатеринбурга, победителем среди территорий стал парк 50-летия ВЛКСМ, за который отдано 100 тыс. 777 голосов. На втором месте - бульвар на улице Культуры (от Машиностроителей до Фестивальной) - 46,8 тыс., а "бронзу" взяла 2-я очередь 2-го этапа Преображенского парка - 42 тыс. 228. Остальные не преодолели порог в 40 тыс. голосов.

Напомним, что в прошлом году долгожданную победу получил парк Уралмаш, однако голосов было недостаточно, порог в 25% от населения старше 14 лет достигнут не был, из-за чего Екатеринбург стал единственным городом в Свердловской области, не прошедшим в программу для получения федеральных средств.

Ранее мы рассказали о трех парках и том, как они преобразятся в случае победы. В их числе был и парк 50-летия ВЛКСМ.

Теги: Смирнов, ЖКХ, парк ВЛКСМ, благоустрйоство, голосование


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