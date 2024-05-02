В Екатеринбурге проверят сведения об издевательствах опекунов над приемными детьми

В Екатеринбурге прокуратура проверяет информацию о возможных противоправных действиях опекунов.

Как сообщили Накануне.RU в областном надзорном ведомстве, по данным СМИ, в апреле нынешнего года двое детей 2010 и 2012 годов рождения ушли из дома из-за жестокого обращения опекунов. По предварительной информации, они проживают в приемной семье с братьями и сестрами с лета 2021 года, а их настоящие родители лишены прав. Со слов самих детей, отношения в семье изменились с 2023 года: они подвергались психическому и физическому воздействию от опекунов.

Сейчас прокуратура проверяет сведения об издевательствах. Ведомство намерено дать правовую оценку деятельности управления социальной политики №27 и деятельности органов системы профилактики безнадзорности. Также организована доследственная проверка.

Ранее сообщалось, что в отношении родителей из Екатеринбурга могут возбудить уголовное дело после отравления их 11-летнего сына сигаретами. Они решили отучить сына от курения, заставив его съесть сразу восемь сигарет.