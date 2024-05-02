В США внезапно скончался уже второй информатор судов по корпорации Boeing

В США внезапно скончался еще один осведомитель о проблемах в корпорации Boeing. Джошуа Дин ранее работал аудитором по качеству в Spirit AeroSystems (это один из ключевых поставщиков Boeing). Дин стал одним из первых информаторов, открыто заявивших, что руководство Spirit игнорировало производственные дефекты в 737 MAX.

Родственники Дина сообщили, что он скончался после внезапной, быстро распространившейся инфекции и пневмонии. Мужчине было 45 лет, у него не было жалоб на здоровье, он вел здоровый образ жизни, отмечает Seattle Times.

Дин давал показания на Spirit AeroSystems в суде, а также подавал жалобу на своего работодателя в Федеральное агентство гражданской авиации. В апреле прошлого года Spirit уволил Дина, он подал жалобу в Министерство труда, утверждая, что компания таким образом сводит с ним счеты.

В марте этого года был найден мертвым самый известный информатор процессов против Boeing Джон Барнетт. Из своих 62 лет 32 года он проработал в авиастроительной корпорации, которую потом активно разоблачал, сообщая следствию, суду и СМИ неприглядные подробности про компанию.

Барнетт был найден мертвым в своем грузовике на стоянке отеля в Чарльстоне в штате Южная Каролина с огнестрельным ранением. Полиция начала расследование, но представители следствия уже заявили, что, возможно, речь идет о самоубийстве.

Впрочем, Барнетт нажил себе столько врагов, что в версию о суициде в сети никто не верит. Тем более, что именно в марте мужчина должен был давать показания в очередном суде против Boeing. Также сомнения в самоубийстве высказал адвокат Барнетта Брайан Ноулз.

В последнее время Барнетт активно критиковал Boeing за проблемы с выпуском модели 737 Max. Впрочем, информатор пытался ранее "приговорить" и Boeing 787 Dreamliner. Мужчина публиковал внутренние документы, свидетельства других сотрудников, видеозаписи с заводов Boeing и подрядчиков корпорации.