США ввели персональные санкции против губернатора Прикамья и 20 предприятий региона

Министерство финансов США расширило санкции в отношении России.

В расширенный список санкций попал губернатор Пермского края Дмитрий Махонин, а также порядка 20 компаний региона, оказывающих поддержку оборонному комплексу страны. В их числе "ОДК-СТАР", "Машиностроитель", "Редуктор-ПМ", "ПНИТИ", "ПРОМОЙЛ", "Пермский пороховой завод".

Напомним, всего в санкционный список добавлены 29 физических и 250 юридических лиц, связанных с Россией.

Пресс-служба Минфина отмечает, что новые меры нацелены на российскую военно-промышленную базу, программы по разработке химического и биологического оружия, а также на компании и физлиц в третьих странах, которые помогают Россию приобретать ключевые ресурсы для производства оружия или продукции, связанной с обороной. В пресс-релизе Госдепа США говорится, что ограничения нацелены на подрыв производства энергии в России, в частности проекта "Арктик СПГ — 2".

Санкции также введены против автозавода "Урал", Брянского автозавода, Ярославского моторного завода, завода "Электроприбор" (Казань), завода по производству электроники "Протон" (Зеленоград), завода мощных транзисторов (Фрязино), Болховского завода полупроводниковых приборов.

Из физлиц в список попал конструктор танка "Армата" Андрей Терликов и гендиректор автозавода "Урал" Павел Яковлев.