02 Мая 2024
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Фото: пресс-служба Совета Федерации

Матвиенко: По итогам СВО необходим большой трибунал

По итогам специальной военной операции понадобится большой трибунал, где будут расследоваться все преступления киевского режима, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко по случаю десятилетия трагедии в Одессе.

"Убеждена, по итогам СВО необходим большой трибунал. Там по крупицам будет собрана и представлена вся картина возникновения киевского "обыкновенного нацизма", его путь, все его преступления", - написала Матвиенко в своем Telegram-канале.

По ее мнению, одним из центральных эпизодов этого трибунала должно стать предъявление обвинений по преступлению 2 мая 2014 года в Доме Профсоюзов.

"Срока давности не будет. Виновных в Одесской трагедии назовут, и они не уйдут от ответственности", - отметила Матвиенко.

Напомним, 2 мая 2014 года в Одессе произошел инцидент, ставший одним из самых трагических эпизодов украинского политического кризиса. На улицы вышли сотни сторонников "Евромайдана", которые вступили в противостояние с его противниками. Столкновения переросли в массовые беспорядки. Вооруженные щитами и битами боевики напали на "антимайдановцев", бандеровцы стреляли в толпу из огнестрельного оружия, а потом произошел штурм Дома профсоюзов, где укрывались активисты "антимайдана": здание забросали бутылками с зажигательной смесью. Заблокированными в одесском Доме профсоюзов оказались сотни человек. По официальным данным, погибли 48 человек, хотя, по некоторым данным, погибших было больше. Киевские власти за 10 лет ничего не сделали для расследования этой массовой казни.

Теги: матвиенко, трибунал, одесса, дом профсоюзов


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