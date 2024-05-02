Опрос: 87% екатеринбуржцев выступают против налога на бездетность

Подавляющее большинство жителей Екатеринбурга выступают против введения налога на бездетность. Об этом свидетельствует исследование сервиса SuperJob.

Опрос проводился в столице Урала в апреле нынешнего года. Согласно его результатам (есть в распоряжении Накануне.RU), только 13% опрошенных в той или иной степени поддерживают налог на бездетность (5% однозначно за, еще 8% скорее за). Их основной аргумент – демографическая ситуация в стране.

Большинство же (87%) против: 26% екатеринбуржцев скорее не поддерживают и 61% однозначно не поддерживают. При этом женщин против идеи введения такого налога больше мужчин (92 и 82% соответственно).

Недавно в Госдуме пообещали не возвращать советский налог на бездетность. По словам первого зампреда комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяны Буцкой, это было бы несправедливо, поскольку есть люди, которые не могут иметь детей по медицинским показаниям.