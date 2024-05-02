Беспилотники ВСУ атаковали энергообъекты в регионах России

Минобороны России сообщило, что в ночь на 2 мая атаке украинских беспилотников подверглись пять российских регионов.

Пять БПЛА были уничтожены и перехвачены над территорией Брянской области, один – над территорией Курской области, один – над территорией Белгородской области, два – над территорией Ростовской области и три – над территорией Краснодарского края.

Кроме того, украинские беспилотники пытались атаковать объект гражданской энергетической инфраструктуры в Рославльском районе Смоленской области. Об этом сообщил губернатор региона Василий Анохин в своем Telegram-канале. По его данным, пострадавших нет.

В Краснодарском крае, предварительно, БПЛА летели в сторону НПЗ, но были сбиты ПВО или посажены средствами РЭБ, пишет Shot.

В Орловской области под удар дронов-камикадзе попали Глазуновский и Свердловский районы. Во время обезвреживания БПЛА были повреждены объекты энергетической инфраструктуры. В ряде домов пропало электричество.

В Курской области в результате атаки дронов без света остался один населенный пункт.