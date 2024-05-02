В Тбилиси в столкновениях протестующих с полицией пострадали восемь человек

В Тбилиси в результате столкновений протестующих с полицией пострадали по меньшей мере восемь человек. По данным грузинского минздрава, люди обращались за медицинской помощью с травмами лица, головы, некоторые получили интоксикацию и ожоги дыхательных путей (силовики распыляли слезоточивый газ).

Новая волна активного протеста против законопроекта об иноагентах началась в грузинской столице в среду. Ближе к ночи радикально настроенные протестующие попытались сломать ворота в здание парламента, полиция в этот момент дала жесткий отпор, в целом протестующих при этом не разгоняют.

Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил о финансировании из-за пределов страны радикально настроенных оппозиционных сил.