Полиция Екатеринбурга ищет вандалов, осквернивших памятник на могиле группы Дятлова

Полицейские начали проверку после осквернения памятника на могиле туристической группы Дятлова в Екатеринбурге.

На днях неизвестные вандалы испортили памятник "дятловцам", который находится на Михайловском кладбище уральской столицы. Там появились странные надписи, а портрет одного из участников группы – Семена Золотарева – оказался оторван с монумента и обезображен.

Как рассказали Накануне.RU в управлении МВД по Екатеринбургу, сообщений и заявлений по данному факту в полицию не поступало. Но после того, как об этом сообщили СМИ, началась проверка.

"Информация, опубликованная в сети Интернет, зарегистрирована в отделе полиции №1. Сотрудники территориального ОВД устанавливают лиц, причастных к данному происшествию", - отметили в ведомстве.

Напомним, зимой стало известно, что в Екатеринбурге появится общественная организация памяти группы Дятлова. Также в городе могут появиться "Дятловские чтения".