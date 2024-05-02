Экс-депутат ЗакСО Мякишев арестован по делу о взятке в министерстве ЖКХ

Ленинский районный суд Екатеринбурга отправил под арест бывшего депутата заксобрания Свердловской области Павла Мякишева. Его подозревают в передаче крупной взятки замминистра энергетики и ЖКХ региона Андрею Кислицыну.

"28 апреля была вынесена мера пресечения в виде ареста до 26 июня", - сообщили Накануне.RU в пресс-службе суда.

Речь идет о сумме почти в 2 млн рублей. По неподтвержденным данным Telegram-каналов, взятка была передана в интересах АО "Энергосбыт плюс", где Мякишев занимает пост советника генерального директора.

Напомним, что ранее Ленинский районный суд также на два месяца арестовал Кислицына. По данным сайта министерства, он курирует вопросы реализации госпрограммы развития жилищно-коммунального хозяйства и повышения энергетической эффективности Свердловской области.