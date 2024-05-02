02 Мая 2024
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Фото:apple.com

На устройства Apple при ремонте в РФ перестали ставить оригинальные комплектующие

В России в авторизованных сервисных центрах Apple закончились оригинальные комплектующие для iPhone и Macbook.

Об этом сообщил независимый аналитик, автор Vilianov.com Сергей Вильянов. Информацию подтвердил сотрудник такого центра.

В то же время в РФ продолжают работать авторизованные сервисные центры Apple. В Москве функционируют шесть служб ремонта от производителя. Представитель одного из таких центров подтвердил, что оригинальных комплектующих для техники Apple в России нет во всех АСЦ.

IPhone 14 и 15 не обслуживаются в РФ, а оригинальные компоненты на предыдущие поколения смартфонов перестали поставлять в декабре 2023 года. До последнего времени на складах Apple были остатки комплектующих, на которые и меняли "внутренности" смартфонов.

Американский производитель с февраля 2024 года прекратил поставлять детали своим центрам в России. Гарантия на всю технику Apple в РФ окончательно истекла к весне 2024 года, сообщают "Ведомости".

Ранее сообщалось, что действия компании Apple содержат признаки нарушения антимонопольного законодательства, заявила Федеральная антимонопольная служба России. Отмечается, что сейчас российские пользователи iOS устройств, в том числе приобретенных во время их официальных продаж в России, фактически не могут использовать их функционал для получения банковских услуг и совершения оплаты.

Теги: Apple, гаджеты, электроника


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Ранее 04.04.2024 10:22 Мск ФАС потребовала от Apple объяснить блокировку бесконтактной оплаты для россиян

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