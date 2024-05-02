Средние зарплаты россиян превысят 100 тысяч рублей к 2027 году

Среднемесячная начисленная зарплата россиян (до вычета НДФЛ, с учетом премий и надбавок) превысит 100 тыс. руб. в 2027 г.

Как говорится в сценарных условиях прогноза социально-экономического развития на 2025–2027 гг. Минэка, планка в 100 тыс. руб. будет преодолена как в базовом, так и в консервативном сценарии, который предполагает более быстрое падение курса рубля и более высокую инфляцию.

Согласно базовому варианту, в текущем году зарплаты вырастут почти на 10 тыс. руб. по сравнению с прошлым годом и приблизятся к 84 тыс. руб. (+13,6%). После этого темп роста начнет замедляться. В 2025 г. показатель достигнет 90 тыс. руб. (+8,4%), а в 2026 году – 97 тыс. 39 руб. (+7%). В конце прогнозного периода, в 2027 году, зарплата достигнет 103 тыс. 403 руб. (6,6%).

В консервативном сценарии Минэка номинальные зарплаты в 2024 году вырастут на 12% до 82 тыс. 456 руб., а в 2027 году достигнут 100 тыс. 617 руб. Численность рабочей силы в этом варианте прогноза за четыре года вырастет всего на 100 тыс. человек (до 76,1 млн), а производительность труда на протяжении 2025–2027 гг. будет расти темпами ниже 2%, сообщают "Ведомости".

Напомним, ситуация на рынке труда за 2024 года грозит обернуться "революцией в области зарплат". Заработки на СВО и дефицит кадров "на гражданке" вынуждают работодателей повышать зарплаты. По оценкам экспертов, сегодня в стране не хватает более 4 млн работников, и кардинального улучшения этой ситуации пока не предвидится.