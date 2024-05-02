Порочащие честь интернет-страницы захотели блокировать до суда

В Госдуме занялись проработкой вопроса о блокировке до решения суда интернет-страниц СМИ и интернет-ресурсов, распространивших информацию, порочащую честь и достоинство россиян.

Предложения депутату Ярославу Нилову были переданы от Совета блогеров. Парламентарий счел их корректными. По его словам, "при этом важно, чтобы гражданам не уничтожали карьеру и личную жизнь".

Нилов уже направил запрос в Верховный суд РФ для разъяснения корректности меры. Также готовится и письмо в Роскомнадзор.

Основатель Совета блогеров Валерия Рытвина заявила, что в настоящее время суды могут идти годами и за это время порочащая репутацию информация остается в интернете и даже решение в пользу истца не исправит проблему, сообщают "Известия".