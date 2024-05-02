Выдачи ипотеки в марте упали на 40%

В России в марте выдачи ипотечных кредитов упали почти на 40% по сравнению с аналогичным месяцем 2023 года.

Всего россияне оформили 126 тыс. жилищных займов на 500 млрд руб., заявили в Объединенном кредитном бюро. Это подтвердили и в "Скоринг бюро", по данным которого, средняя сумма ссуды на недвижимость по итогам марта этого года составила 4,2 млн руб. против 3,8 млн годом ранее.

Такая ситуация сложилась из-за общего ухудшения кредитных условий на фоне повышения ключевой ставки Банка России и на фоне ужесточения требований к льготной ипотеке, в том числе — в столичных регионах, на которые приходилась треть рынка.

Средний срок, на который оформляют заем на жилье, составил 22 года и пять месяцев. По сравнению с мартом 2023 года он увеличился на два года и один месяц, сообщают "Известия".

Ранее Центробанк заявил, что ипотека в России замедляется, растут необеспеченные кредиты.