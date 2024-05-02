Генпрокуратура: "Почте России" и ФТС необходимо устранить задержки посылок

Генпрокуратура России потребовала от "Почты России" и Федеральной таможенной службы обеспечить надлежащее взаимодействие и решить вопрос с задержками международных почтовых отправлений.

Как сказано в сообщении ведомства, в связи с недостатками при организации деятельности АО "Почта России" на лицевом счете организации в ФТС России оказалось недостаточно средств для завершения таможенных процедур и выпуска более 3 тыс. посылок в свободное обращение. Таковы итоги проверки со стороны Генпрокуратуры.

Отмечается, что необходимый объем денежных средств на лицевой счет в ФТС почтовым оператором будет переведен 2 мая. При этом перевод посылок, ожидающих уплаты таможенной пошлины из-за отсутствия должного планирования со стороны АО "Почта России", в категорию "возврат" не попадет.

Ранее сообщалось, что Федеральная таможенная служба России с 30 апреля регистрирует задержки в оформлении посылок через "Почту России".