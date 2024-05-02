СМИ: Иран и РФ прорабатывают запуск платежей в цифровых валютах ЦБ

Тегеран и Москва работают над новыми методами для проведения расчетов.

Речь идет о цифровых валютах Центральных банков и цифровых финансовых активах (ЦФА). Как заявил торговый атташе посольства Ирана в России Рахими Мохсен, это может упростить торговлю между Ираном и Россией и потенциально смягчить последствия санкций. По его словам, Тегеран поддерживает эффективное торговое партнерство с Москвой.

По всей видимости, речь идет о таких инструментах, как цифровой рубль и крипто-риал. В настоящее время при платежах возникают проблемы в конвертации национальных валют и несоответствии рыночного курса в Иране государственному.

Как заявил председатель правления Совета по развитию внешней торговли и международных экономических отношений Максим Черешнев, партнерство с Ираном имеет стратегическое значение. Оно позволяет укреплять влияние РФ на Ближнем Востоке и в Центральной Азии, сообщают "Известия".