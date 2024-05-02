Стало известно о задержке в оформлении посылок через "Почту России"

Федеральная таможенная служба России с 30 апреля регистрирует задержки в оформлении посылок через "Почту России".

По данным ведомства, причиной задержек стала нехватка денежных средств, размещаемых на лицевом счете "Почты России" для перечисления таможенных платежей за ввозимые посылки.

"АО "Почта России" является уполномоченным почтовым оператором и лицом, ответственным за уплату таможенных платежей", – указывает ФТС.

Отмечается, что трудности возникают только с "платными" почтовыми отправлениями, доля которых составляет не более 0,2%.

ФТС указывает, что все находящиеся на контроле посылки начнут оформлять после поступления средств на лицевой счет "Почты России" и подачи соответствующей декларации.