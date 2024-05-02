МИД Латвии: Запад разрешил Украине наносить удары по России

Некоторые партнеры Украины на западе предоставили Киеву дальнобойное оружие, разрешив применять его для ударов по России.

Об этом сообщила министр иностранных дел Латвии Байба Браже. "Конечно, не все объявляется публично, даже лучше не говорить этого публично до определенного времени", - заявила она в интервью, опубликованном на YouTube-канале украинского издания "Европейская правда".

Так дипломат ответила на вопрос об условиях, на которых предоставляется оружие Киеву.