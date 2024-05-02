Можно ли ноутбук оставлять надолго в машине?

У ноутбуков широкий рабочий диапазон. Производители утверждают, что современные лэптопы с легкостью выдержат и +5 °С, и +30 °С. В зависимости от компании диапазон может быть еще больше: 0... +35 °С. Но эти показатели актуальны для хранения гаджета в тени и в сухом месте.

Теоретически автомобиль вполне попадает под эту категорию. Но на практике все несколько иначе. Летом машины нередко стоят на солнце, из-за чего воздух накаляется до +60 °С. Зимой в непрогретом авто не менее холодно, чем на улице, поэтому температура может упасть и до -15 °С. Ни в первом, ни во втором случае ноутбук не переживет подобных условий.

Лэптоп и высокая температура

В ходе экспериментов было выяснено, что кузов черного автомобиля нагревается быстрее. Однако превратиться в раскаленную печь на солнце под силу машине любого цвета. При +28 °С всего за 10 минут температура в автосалоне поднимется до +38 °С. Пройдет еще 20 минут, и она достигнет критических значений в +45 °С. А если подождать еще 20-30 минут, авто и вовсе разогреется до +65 °С.

При такой температуре оставлять ноутбук в автомобиле не только нецелесообразно, но и небезопасно. В полностью заряженной батарее повысится напряжение, она воспламенится и вздуется. По возможности в летнее время всегда забирайте лэптоп с собой, но если не получается, то:

- заверните ноутбук в ткань;

- спрячьте устройство в багажник;

- снимите аккумулятор и возьмите его с собой (актуально для моделей со съемной батареей).

Лэптоп и холод

На улице –15 °С? Совсем скоро температура в автомобиле снизится до нуля. Достаточно пары часов, чтобы из-за замедленной химической реакции и охлаждения электролита емкость аккумулятора снизилась вполовину (хоть и временно). После нагревания батарея восстановится, но несколько процентов вернуть не удастся из-за деградации АКБ.

Если собираетесь оставить ноутбук в автомобиле на всю ночь, помните: литий-ионные и литий-полимерные аккумуляторы не переживут постоянной заморозки и разморозки. Процент активного вещества застывает, поэтому с каждой такой заморозкой/разморозкой емкость батареи снижается безвозвратно. За пару дней произойдет критическая разрядка АКБ; конденсат микросхемы приводит к короткому замыканию или окислению.

Сколько бы времени ни провел ноутбук в холодном автомобиле, после возвращения домой дайте ему пару часов на восстановление: не ставьте на зарядку и не включайте.

Жара и мороз одинаково губительно сказываются на работе лэптопа, поэтому никогда не оставляйте его в автомобиле при экстремально высоких или низких температурах больше чем на 10–15 минут. В облачную погоду и при температуре +10... +20 °С лэптоп более защищен и может смело дождаться хозяина в машине.



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