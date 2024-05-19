20 Мая 2024
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Экономика Челябинская область
Фото: t.me/poolN74

Визит южноуральской делегации в Китай принес конкретные соглашения и выявил перспективы будущих проектов

Напомним, в Харбине старт работе VIII Российско-Китайского ЭКСПО дали Президент России Владимир Путин вместе с Заместителем Председателя КНР Хань Чжэном.

«Опираясь на славные традиции добрососедства, дружбы и сотрудничества, сегодня мы можем уверенно смотреть вперед, вместе браться за самые смелые проекты, сообща строить и реализовывать амбициозные планы», - подчеркнул Владимир Путин, обращаясь к участникам и гостям ЭКСПО.

В церемонии открытия принимал участие губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

(2024)|Фото: t.me/poolN74

«В целом ЭКСПО, уверен, пройдет успешно, будут достигнуты договоренности с партнерами, с предприятиями Китайской Народной Республики, что даст толчок нашему дальнейшему торгово-экономическому сотрудничеству», — отметил Алексей Текслер.

И уже в первый день выставки южноуральские предприятия в присутствии главы региона подписали с китайскими партнерами сразу несколько соглашений о создании совместных промышленных производств.

(2024)|Фото: t.me/poolN74

Компания «Композит Групп Челябинск подписала договоры об открытии совместных предприятий сразу с тремя китайскими партнерами.

«Важно, что работа совместных предприятий будет полностью основана на наших, российских технологиях, интеллектуальной собственности «Композит Групп Челябинск». Заводокомплекты и ключевой сырьевой компонент технологии - «Нано Композит», - тоже наша собственная разработка», - подчеркнул директор «Композит Групп Челябинск» Олег Беляев.

Соглашениями предусмотрены сроки реализации проектов и объемы инвестиций в совокупности до 137,5 млн юаней. Запуск первой линии на одном из предприятий запланирован уже на 2024 год, на двух других - на 2025. Объем первой партии готовой продукции составит 200 млн рублей. Увеличение мощностей будет проводиться ежегодно и к 2027-2030 годам общий целевой показатель готовой продукции трех производственных площадок должен увеличиться до 450 млн юаней.

Также будут созданы Торговые дома «Композит Групп Россия» и Compozite Group China и производственные технопарки в других странах под брендом «Композит Групп».

Важно отметить, что челябинцам будет принадлежать мажоритарная доля в предприятии. Согласно документам, 70% доли в совместных предприятиях будет принадлежать российской стороне, 30% - партнерам из КНР.

Еще один договор о создании совместного производства с китайскими партнёрами подписало ПО «Форэнерго» в лице АО «Ю.М.Э.К.». Соглашение заключено с компанией «Linyi City Jinhao Line Fitting Co», Ltd о строительстве в Южноуральске нового совместного российско-китайского литейного завода «ФОРЭНЕРГО-ЛИТ». «Строительство начнется уже этим летом, а закончить его мы планируем в 2025 году. Новый завод станет завершающим звеном в программе холдинга по полному импортозамещению в производстве стеклянных изоляторов. Затраты на проект составят порядка одного миллиарда рублей, численность работающих запланирована в количестве 70 человек», - рассказывает первый вице-президент ПО «ФОРЭНЕРГО» Виталий Кобзев.

Переговоры между правительством Челябинской области и руководством «Linyi City Jinhao Line Fitting Co», Ltd о локализации производства прошли еще в прошлом году в рамках визита южноуральской делегации во главе с Алексеем Текслером в провинцию Шаньдун и вот теперь достигнуты предметные договоренности.

(2024)|Фото: t.me/poolN74

Также стоит отметить, что южноуральские предприятия и организации представили в китайском Харбине самые перспективные для сотрудничества проекты и образцы продукции.

Южно-Уральский государственный университет интеллектуальную систему экологического мониторинга выбросов от автотранспорта AIMS Eco, программный комплекс экологического мониторинга и прогнозирования «Экомонитор», интеллектуальную систему тепло-видеонаблюдения за выбросами промышленных предприятий.

АО «Ю.М.Э.К.» подвесные и штыревые стеклянные изоляторы, ООО «Элметро-Инжиниринг» электронное контрольно-измерительные оборудование и комплексные метрологические решения, ООО «Уральская Металлообрабатывающая Компания» проект по организации совместных российско-китайских предприятий для работы на территории РФ, стран СНГ и мира, ЗАО «Уральский завод полимерных технологий «Маяк» образцы продукции из композитов на основе полиолефинов собственного производства, ООО ПКФ «Политранс» макеты тяжелой прицепной техники, ООО «Композит Групп Челябинск» уникальные разработки – строительные материалы нового поколения на основе композитных материалов.

Кроме того, представители Челябинской области приняли участие в IV Российско-китайском форуме по межрегиональному сотрудничеству и ознакомились с работой индустриального парка «Харбин Сунбей (Шэньчжэнь Лонгган)».

(2024)|Фото: pravmin.gov74.ru

«В последние несколько лет сотрудничество Челябинской области с различными областями Китая, в первую очередь, с провинцией Хэйлунцзян, заметно укрепилось. За прошлый год товарооборот нашего региона с КНР вырос более чем на 60%. Уверен, что и в этом году участие в Российско-Китайском ЭКСПО станет для наших производителей очень результативным и полезным, укрепит контакты с китайскими партнёрами», - прокомментировал и.о. министра промышленности, новых технологий и природных ресурсов Челябинской области Михаил Кнауб.

Теги: соглашения в китае, алексей текслер, совместные предприятия с китайскими партнерами, делегация в харбине


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