Депутат Рады назвала командование ВСУ преступниками

Депутат Рады Марьяна Безуглая резко раскритиковала командование ВСУ. Об этом она заявила в своем телеграм-канале после поездки на фронт.

"Новый руководитель фронтом генерал Содоль - преступник. Сырский разрешил ему поставить" своих": Галушкина, Соколова, Луценко. Не по навыкам, а по принадлежности к генеральской фракции Содоля. Галушкин завалил оборону Харьковщины", - написала она.

Соколов же имеет уголовное производство по Чонгару и сейчас ответственен за участок фронта. А Луценко пропустил прорыв российских освободительных сил под Очеретиного и так и не наказан. Да и вообще ни один генерал не был наказан, и они "всплывают" снова и снова, возмущается Безуглая.

"Генеральские фракции продолжают гробить наше будущее. И Сырский - часть процесса", - заявила депутат, назвав это для Сырского последним звонком.

Безуглая известна своей "ястребиной" позицией. Так, она поддерживает беспощадную мобилизацию. Тех, кто находится за границей и не хочет возвращаться и воевать за украинский режим, она призвала сдавать свои паспорта и отказываться от гражданства. Также она призвала украинских женщин мобилизоваться и идти на фронт. В то же время Безуглая довольно жестко высказывалась об огромных потерях боевиков.

Хотя в последний год военное и политическое командование на Украине все чаще подвергается критике, их еще не называли преступниками, причем в Раде.