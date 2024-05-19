20 Мая 2024
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Общество Астраханская область
Фото: Накануне.RU

Игорь Бабушкин поручил астраханскому кабмину решить вопрос по водоснабжению Володаровского района

Во время празднования «Жайлау той» в Астраханской области одна из местных жительниц задала вопрос губернатору, волнующий весь Володаровский район. Речь о водоснабжении муниципалитета.

Игорь Бабушкин ответил и разместил ответ в своем телеграмм-канале: "Концессионное соглашение с компанией "Цифровой водоканал" (сразу оговорюсь – очень некорректный документ) администрация муниципального образования заключила еще в 2017 году, а после попросту отстранилась от решения текущих вопросов. Ресурсоснабжающая организация также не исполняла своих обязательств, что привело к аварийному состоянию сетей. Многие годы администрация района и ЦВК перекладывали друг на друга ответственность, и все это время жители были заложниками обстоятельств. Уже в 2018 году начались проблемы с его реализацией".

Глава региона считает, что сейчас рассуждать, кто тогда был прав, кто виноват бессмысленно.

Коммунальная авария (фото 2011 года)(2024)|Фото: Накануне.RU

"По моему поручению региональное Правительство сейчас ведет работу над изменением условий соглашения для обеспечения района полноценным водоснабжением по справедливой и доступной цене. Нам уже удалось договориться о том, что в ближайшее время концессионер вложит дополнительно 12 млн рублей в первоочередные задачи по замене аварийных участков сетей и обеспечению устойчивого водоснабжения населения, подготовке к следующему осенне-зимнему периоду. Ремонт должны провести в ближайшие три месяца. Это только первые шаги", - подчеркнул Игорь Бабушкин.

Теги: водоснабжение, игорь бабушкин, концессионное соглашение


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