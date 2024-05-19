Игорь Бабушкин поручил астраханскому кабмину решить вопрос по водоснабжению Володаровского района

Во время празднования «Жайлау той» в Астраханской области одна из местных жительниц задала вопрос губернатору, волнующий весь Володаровский район. Речь о водоснабжении муниципалитета.

Игорь Бабушкин ответил и разместил ответ в своем телеграмм-канале: "Концессионное соглашение с компанией "Цифровой водоканал" (сразу оговорюсь – очень некорректный документ) администрация муниципального образования заключила еще в 2017 году, а после попросту отстранилась от решения текущих вопросов. Ресурсоснабжающая организация также не исполняла своих обязательств, что привело к аварийному состоянию сетей. Многие годы администрация района и ЦВК перекладывали друг на друга ответственность, и все это время жители были заложниками обстоятельств. Уже в 2018 году начались проблемы с его реализацией".

Глава региона считает, что сейчас рассуждать, кто тогда был прав, кто виноват бессмысленно.

"По моему поручению региональное Правительство сейчас ведет работу над изменением условий соглашения для обеспечения района полноценным водоснабжением по справедливой и доступной цене. Нам уже удалось договориться о том, что в ближайшее время концессионер вложит дополнительно 12 млн рублей в первоочередные задачи по замене аварийных участков сетей и обеспечению устойчивого водоснабжения населения, подготовке к следующему осенне-зимнему периоду. Ремонт должны провести в ближайшие три месяца. Это только первые шаги", - подчеркнул Игорь Бабушкин.