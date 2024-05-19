Россия уничтожила крупнейшую газокомпрессорную станцию на Украине

Российские военные нанесли удар по крупнейшей на Украине газокомпрессорной станции. Об этом сообщает "Военный обозреватель".

"Бильче-Волица" находится во Львовской области на западе страны. Она является второй по мощности в Европе газовой компрессорной станцией. Информацию о значительных повреждениях объекта подтвердили местные власти. Станция подавала газ в Европу.

По данным украинских СМИ, в результате удара Вооруженных сил России (ВС РФ) были уничтожены все основные здания: главный щит управления, служебный эксплуатационно-ремонтный блок, административное здание, проходная и пункт охраны. Уцелели лишь изношенные газопроводы.

Станция эксплуатируется с 1985 года. В 2018-м на объекте провели модернизацию, и его смогли использовать в качестве подземного хранилища газа из Европы. Ее мощность позволяла транспортировать большие объемы газа, что делало станцию важным объектом энергетической инфраструктуры.

Bloomber в июне 2023-го также сообщало, что европейские чиновники рассматривают вариант хранения излишек газа в хранилищах на Украине, в том числе в Бильче-Волицко-Угерском.