Жизнь президента Ирана оказалась "под угрозой" после крушения вертолета

Президент Ирана Эбрахим Раиси и глава МИДа Хосейн Амир-Абдоллахиан могли погибнуть в результате крушения вертолета, об этом сообщает Reuters со ссылкой на неназванное иранское официальное лицо.

Известно, что президент Ирана Раиси возвращался после встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым на границе двух стран, где прошла церемония открытия плотины. По словам чиновника, вертолет разбился, когда пересекал горную местность в тумане.

Reuters пишет, что жизни президента Ирана и главы МИД находятся "под угрозой". Вертолет с президентом Ирана пока не найден и подробной информации о происшествии нет.

Иранские спасатели пытаются добраться до места крушения вертолета, но им мешают плохие погодные условия в этом районе. В настоящее время 40 поисково-спасательных групп разыскивают вертолет с президентом Ирана.

Кроме того, на месте аварии находятся огромные валуны высотой больше 70 метров, которые стоят рядом друг с другом, они мешают спасателям вести поиски.