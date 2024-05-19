Сельскохозяйственный сектор Астраханской области в прошлом году достиг нового рекорда по сбору урожая

Общая цифра 2,5 млн тонн. Прирост по овощам – 10%, по картофелю – 12%. Об этом губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин сообщил депутатам областной Думы во время своего отчёта о деятельности правительства региона.

Игорь Бабушкин отметил, что объемы выращенного урожая планируют нарастить на 100 тыс. тонн, а в оборот введут еще десять тысяч гектаров плодородных земель. Положительная динамика сохраняется и по животноводству.

Также продолжается наращивание экспорта продукции АПК. Объем внешней торговли картофелем вырос вдвое – до 17,3 тыс. тонн, баранины – в 2,5 раза, мяса птицы – в 10 раз. Кроме того, расширилась география экспортеров. В этом списке: Беларусь, Казахстан, Узбекистан, Азербайджан, Армения, Киргизия, Грузия, Иордания и Иран.

Как сообщил губернатор, в 2023 году объем инвестиций в АПК составил 5,4 миллиарда рублей – на 66% больше, чем годом ранее. В этом году ожидается, что показатели удвоятся – до 10 млрд рублей.

«Уход из России иностранных компаний и масштабные санкции позволили создать дополнительные условия для развития и роста отечественных товаропроизводителей. Это большой шаг в деле обеспечения технологического и промышленного суверенитета», – считает Игорь Бабушкин.

Стабильность региональной экономики помогает обеспечивать реализуемые в регионе меры поддержки бизнеса. В прошлом году Фондом поддержки МСП выдано 243 займа на общую сумму 578 млн рублей. В том числе 110 млн рублей направлено на поддержку стартапов.

«У нас появилась новая база отдыха на воде, тепличное хозяйство, два предприятия общепита, и это далеко не полный список. По линии Фонда развития промышленности одобрено 9 займов на общую сумму 137 миллионов рублей. Социальным и молодым предпринимателям выделено 106 грантов», – отметил губернатор.

Корпорацией развития Астраханской области выдано 363 поручительства на 1 миллиард 680 миллионов рублей. Это помогло бизнесу привлечь кредиты почти на 4 миллиарда. Также при содействии Центра поддержки экспорта более 30-ти астраханских компаний заключили зарубежные контракты на общую сумму 7,5 миллионов долларов США.

«Мы будем и далее создавать условия, чтобы бизнес мог и хотел работать в регионе. Чтобы астраханцы не боялись открывать собственное дело, и оно становилось прибыльным. Чтобы появлялись новые рабочие места и увеличивались налоговые поступления в бюджет», – резюмировал глава региона Игорь Бабушкин.