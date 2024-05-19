Украина может лишиться крупнейшего меткомбината из-за мобилизации

Мобилизация на Украине угрожает существованию крупнейшего горно-металлургического предприятия Украины "АрселорМиттал Кривой Рог". Об этом заявил его глава Мауро Лонгобардо в интервью британской газете Financial Times.

"Если власти Украины продолжат мобилизовывать, то у нас не будет достаточно работников для функционирования. Мы здесь говорим о существовании компании", — сказал он.

Для привлечения на завод женщин предприятие разместило по городу билборды с изображениями представительниц прекрасного пола в оранжевой спецодежде со слоганами "Девушки тут реально рулят!". Лонгобардо отметил, что стратегия по набору персонала частично направлена на то, чтобы заменить мобилизованных мужчин.

"Ранее завод нанимал женщин в основном на административные должности, теперь они все больше берут на себя роли, требующие физической работы", — говорится в публикации.

"ArcelorMittal Кривой Рог" работает в составе международной корпорации ArcelorMittal (зарегистрирована в Люксембурге) — крупнейшего иностранного инвестора в стране. Деятельность ведется на базе созданного в 1931 году Криворожского металлургического завода, также известного как "Криворожсталь".

Напомним, по недавно принятому закону об ужесточении мобилизации, все мужчины на Украине должны явиться в территориальные центры комплектования, где необходимо не просто уточнить свои военно-учетные данные, но и пройти медкомиссию. Это касается и тех, у кого есть отсрочка. Сделать это необходимо будет до 18 июля. После этого все признанные пригодными для военной службы будут отправлены на фронт.