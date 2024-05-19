Сотрудник МЧС умер во время конкурса по поднятию тяжестей в Тюмени

Спасатель Михаил П. участвовал в спортивном фестивале "Тюмень сильная", где сотрудники разных служб тягали тяжести и показывали силу. Мужчина несколько раз поднял вес, затем отошел и рухнул.

На месте соревнований дежурила скорая — врачи пытались спасти участника фестиваля, но мужчина умер не приходя в сознание, пишет Baza.

Жена Михаила П. рассказала Mash, что он довольно часто выезжал на подобные мероприятия, выступал за МЧС.

Предварительная причина смерти — остановка сердца.