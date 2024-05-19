Жизни премьер-министра Словакии, пережившего покушение, больше ничего не угрожает

Жизни премьер-министра Словакии Роберта Фицо, который пережил покушение, больше ничего не угрожает. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на вице-премьера республики. Врачи дают благоприятный прогноз по дальнейшему состоянию Фицо.

Покушение на политика произошло 15 мая в Гандлове. Мужчина из толпы начал стрелять в премьер-министра после того, как он вышел поприветствовать жителей города. Было произведено три-четыре выстрела.

Стрелявшего задержали и арестовали, им оказался 71-летний словацкий писатель и активист Юрай Чинтула.

Фицо известен своими громкими антиукраинскими высказываниями: он заявлял, что Украина является самой коррумпированной страной в мире, что конфликт на Украине начался еще в 2014 году с разгула местных нацистов, и теперь Киев полностью подконтролен Вашингтону, а Россию же обманывали, обещая не расширять НАТО на восток.