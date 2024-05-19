В рамках инициативного бюджетирования в прошлом году в Астраханской области обустроили 29 объектов

Об этом губернатор Игорь Бабушкин сообщил депутатам облдумы в ходе отчёта об итогах работы регионального кабмина в 2023 году. Инициативное бюджетирование реализуется в регионе с 2019 года. Астраханцы сами участвуют в решении локальных проблем муниципалитетов, самостоятельно выбирая объекты. 95% затрат на благоустройство выделяется из областной казны. Остальные средства – вклад муниципалитетов и самих жителей.

В 2024 году финансирование программы было увеличено вдвое. На обустройство общественных территорий направят 100 млн рублей.

«В своем послании Федеральному Собранию Президент особо подчеркнул, что жители должны быть соавторами планов развития городов и поселков и самостоятельно определять, на какие объекты и решение каких проблем нужно выделять средства в первую очередь», - подчеркнул Игорь Бабушкин.

Еще один эффективный инструмент благоустройства территорий – реализация программы «Формирование комфортной городской среды. Так, с 2019 года в регионе обустроили 328 общественных территорий, из них 61 – в прошлом году.

Другие масштабные проекты – сквер Строителей в Трусовском районе Астрахани и парк Знаний на проезде Воробьёва. Последний стал лауреатом первой Всероссийской премии «Парки России», на которую было подано более 600 заявок со всей страны.

В этом году в порядок планируют привести еще 50 объектов. Также продолжается благоустройство парка «Летный», который стал победителем Всероссийского конкурса лучших проектов по созданию комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях стал, в городе Ахтубинске.

Также губернатор Игорь Бабушкин сообщил и о фактах вандализма на общественных территориях. К примеру, в середине апреля Парк Знаний был частично разрушен хулиганами. После таких нашествий объекты приходится восстанавливать, затрачивая на это дополнительные средства. То же самое касается бытового и строительного мусора.

«Мы ведем непростую работу с региональным оператором. Есть определенные подвижки. Но сами жители зачастую устраивают свалки под собственными окнами, а муниципальные административные комиссии бездействуют в отношении нерадивых жильцов и хозяйствующих субъектов», - считает глава региона.