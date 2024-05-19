СМИ: подозреваемый в убийстве сотрудницы "Сбербанка" мог быть найден мертвым в СИЗО Екатеринбурга

В Екатеринбурге подозреваемый в убийстве 30-летней сотрудники "Сбербанка" найден мертвым в СИЗО, сообщает "КП-Екатеринбург" со ссылкой на источник. Возможно, он покончил с собой.

Официального подтверждения этой информации пока нет.

Буквально сегодня утром мы сообщали, что подозреваемого в убийстве сотрудницы "Сбербанка" на Уралмаше доставили на экспертизу. Мужчина мог употреблять наркотики, что могло стать причиной вспышки гнева на почве ревности. В общении со следователями гражданин вел себя молчаливо.

Напомним, предполагаемым убийцей оказался бывший сожитель погибшей женщины, вместе они прожили много лет, у них есть совместный девятилетний ребенок. Примерно полгода назад пара рассталась. Задержанный имеет несколько судимостей, в том числе дважды – за причастность к грабежам, один раз – за мошенничество. Последнее наказание – три года лишения свободы – он отбывал в колонии Ивделя, откуда освободился условно-досрочно 21 августа 2007 г.

Погибшая работала в финансовом учреждении. Вчера ее бывший муж пришел к ней и вызвал ненадолго на улицу, чтобы поговорить, но беседа, к сожалению, закончилась трагично. погибшую до последнего пыталась спасти старший сержант полиции полиции Альбина Калиниченко. По словам очевидцев, она держала рану, защищала ее и вызывала для нее медиков.

А мужчина, скрывшись с места происшествия, направился в расположенную рядом церковь.