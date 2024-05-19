В Москве скончался посол Гондураса

Хуан Сальгадо умер дома в центре Москвы. Это произошло 18 мая, "скорую" вызвал его коллега.

Как сообщает Telegram-канал "112", за несколько недель до этого Сальгадо обращался к медикам с жалобами на боли в спине. Его осмотрели, однако, от госпитализации от отказался. Точную причину смерти сейчас устанавливают.

Сальгадо — первый постоянный посол Гондураса в России. Он являлся выпускником Университета дружбы народов имени Патриса Лумумбы. Сальгадо посвятил себя дипломатической работе, был послом Гондураса на Кубе. Впоследствии он вернулся в Россию, где стал чрезвычайным и полномочным послом.