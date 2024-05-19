Суд арестовал €94 млн Commerzbank по иску оператора газового комплекса Усть-Луги

"Русхимальянс", оператор комплекса по переработке газа близ Усть-Луги, добился ареста счетов немецкого Commerzbank на €94 млн.

Суд также вынес решение об аресте 100% акций "Коммерцбанк Акциенгезелльшафт" в АО "Коммерцбанк" (Евразия) — сумма не уточняется, немецкий банк полностью владеет своим российским филиалом; об аресте 100% доли в ООО "Дом на набережной 2" (здание банка площадью 7134 кв. м на Кадашевской набережной Москвы, им владеет "дочка" Commerzbank); о запрете для ОАО "Реестр" (занимается регистрацией акционеров) совершать любые действия в отношении акций Коммерцбанка.

Тот же суд 16 мая вынес решение об аресте по иску "Русхимальянса" российских активов, счетов и недвижимости Deutsche Bank на €238,6 млн, напоминает РБК.

Как мы сообщали ранее, Арбитражный суд Москвы арестовал расположенные в России активы американского конгломерата JPMorgan и акции немецкого Commerzbank на €12,3 млн. Решение было принято во время рассмотрения иска ПАО "Транскапиталбанк". Обеспечительные меры наложены на 100% акций АО "Коммерцбанк (Евразия)", на денежные средства на счетах банков в России (кроме счетов типа "С" и "И"), на принадлежащие кредитным организациям ценные бумаги и недвижимость. Решение принято, в частности, для защиты интересов вкладчиков ТКБ, попавшего под санкции США.

Также ВТБ подал иск к девяти дочерним структурам JPMorgan о взыскании $439,5 млн. Эта сумма равна объему заблокированных средств банка на счете в JPMorgan в Нью-Йорке, "заморозка" произошла после того, как ВТБ попал под американские санкции. Петербургский арбитражный суд наложил арест на денежные средства, ценные бумаги, движимое и недвижимое имущество, а также доли в уставном капитале Дж. П. Морган Банк Интернешнл, но потом отменил арест средств, находящихся на счетах типа "С".

Тем временем, страны G7 в частном порядке стали заявлять, что больше не рассматривают идею о полной конфискации замороженных российских активов. Вместо этого западные страны "изучают другие способы извлечения финансирования" для Украины из средств России. Основной причиной нежелания стран Европы конфисковать активы стала "боязнь ответных мер". За границей заморожены резервы России в сумме $300 млрд, из них более 200 млрд находится в ЕС.