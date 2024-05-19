Самолёт "Уральских авиалиний" переехал техника в аэропорту Кольцово

Инцидент произошел сегодня утром в Кольцово. Самолет авиакомпании "Уральских авиалиний" готовился к рейсу в Бишкек. Вначале все шло по плану, но при начале движения на предварительный старт самолет совершил наезд на техника по выпуску воздушного судна.

"Во время выруливания со стоянки воздушного судна выпускающий техник получил травму ноги", - сообщили в пресс-службе "Уральских авиалиний".

Пострадавшего увезли на скорой в больницу с переломами. Пассажиры вылетели с опозданием почти на 3,5 часа, так как ждали замены экипажа. По некоторым данным, всю команду самолета, наехавшего на человека, отстранили.

Напомним, на днях в екатеринбургском аэропорту Кольцово задержали авиапассажиров из Приморского края, нарушавших порядок при посадке на рейс. Мужчины выражались нецензурной бранью, а на замечания бортпроводников не реагировали. В итоге им отказали перелете до Минеральных вод. Оказалось, что перед вылетом дебоширы выпивали в кафе аэропорта, а при посадке у них возник конфликт.