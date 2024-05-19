Подозреваемый в убийстве сотрудницы "Сбербанка" мог употреблять наркотики

Подозреваемого в убийстве сотрудницы "Сбербанка" на Уралмаше доставили на экспертизу. Мужчина мог употреблять наркотики, что могло стать причиной вспышки гнева на почве ревности. В общении со следователями гражданин ведет себя молчаливо.

Напомним, предполагаемым убийцей оказался бывший сожитель погибшей женщины, вместе они прожили много лет, у них есть совместный девятилетний ребенок. Примерно полгода назад пара рассталась. Задержанный имеет несколько судимостей, в том числе дважды – за причастность к грабежам, один раз – за мошенничество. Последнее наказание – три года лишения свободы – он отбывал в колонии Ивделя, откуда освободился условно-досрочно 21 августа 2007 г.

Погибшая работала в финансовом учреждении. Вчера ее бывший муж пришел к ней и вызвал ненадолго на улицу, чтобы поговорить, но беседа, к сожалению, закончилась трагично. Скрывшись с места происшествия, мужчина направился в расположенную рядом церковь.

"Теперь мужчине грозит длительный срок лишения свободы. Искренние соболезнования родным и близким девушки, а также коллективу филиала "Сбербанка", где она трудилась", - рассказал глава пресс-службы свердловского МВД Валерий Горелых.

Также стало известно, что погибшую до последнего пыталась спасти старший сержант полиции полиции Альбина Калиниченко. По словам очевидцев, она держала рану, защищала ее и вызывала для нее медиков.