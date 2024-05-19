Уровень Тобола в тюменском селе Иевлево превысил 7 м

Уровень реки Тобол в минувшие сутки продолжил повышаться в одном из сел Ярковсого района Тюменской области, об этом сообщил информационный центр регионального правительства.

Так, согласно замерам, в селе Иевлево река поднялась на 9 см, достигнув отметки в 701 см.

В других населенных пунктах зафиксирован спад уровня в Тоболе.

Напомним, 16 мая прорвало дамбу в селе Большой Карагай Вагайского района. Уровень воды в этом населенном пункте достиг 12 метров.