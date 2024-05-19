В Славянске-на-Кубани беспилотник упал на территории НПЗ

В Славянске-на-Кубани дрон упал на территории НПЗ, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

"По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет. Возгораний также не зафиксировано", — говорится в сообщении в телеграм-канале.

Всего ночью подавлено не менее десяти беспилотников, которые пытались атаковать гражданские объекты на территории Славянского и Кущевского районов, сообщает РБК.

В Кущевском районе после падения одного из БПЛА возник пожар, который "не затронул территорию населенных пунктов". Его тушат. Никто не пострадал, разрушений также нет.

В ночь на 17 мая было подавлено более десятка дронов над Новороссийском, писал губернатор края Вениамин Кондратьев в телеграм-канале. Оперштаб региона сообщал о попытке атаки беспилотника на НПЗ в Туапсе, там произошел пожар.