Россиян из-за отмены льготной ипотеки ждет новый скачок цен на жилье

Хотя глава Центробанка Эльвира Набиуллина уверяет, что повышение кредитных ставок и отмена льготных ипотечных программ нужны для охлаждения рынка недвижимости и снижения цен, но каждый шаг ЦБ и Минфина на рынке приводит лишь к очередному удорожанию жилья.

Так, выяснилось, что стоимость жилья подскочит вплоть до 15% по итогам II квартала 2024-го — перед предполагаемой отменой льготной программы на новостройки и ужесточением условий по семейной ипотеке. Это следует из консенсус-прогноза "Известий".

Недвижимость сейчас в основном покупается по субсидируемым программам, поскольку рыночные ставки держатся около 18%. Россияне попытаются воспользоваться выгодными условиями, пока они не изменились. А поскольку "потребительский спрос будет повышен", то на рынке ожидается и новый скачок цен.

Напомним, на днях Минфин заявил, что льготное ипотечное кредитование под 8% "заканчивается, это консенсус". В ведомстве считают, что свои цели программа выполнила, она будет действовать до 1 июля 2024 года. Также в Минфине озвучили планы о том, что намерены повысить с 1 июля до 12% ставку по семейной ипотеке для семей с двумя несовершеннолетними детьми старше шести лет.

В это время средняя рыночная ставка по ипотечным кредитам составляет около 18%, жесткие условия уже делают покупку жилья практически невозможной для россиян, в стране стоят непроданными 70 млн кв. м жилья.