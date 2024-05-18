Путин провел часть вечера субботы с двумя министрами

Президент России Владимир Путин провёл рабочую встречу с двумя министрами. Он поговорил с главой МЧС Александром Куренковым и министром природных ресурсов и экологии Александром Козловым.

"Давайте начнем с основной, с текущей, с самой горячей в прямом смысле этого слова. У нас еще паводки не закончились. Хотел бы услышать ваш доклад по поводу того, что происходит у нас в этих регионах. В то же время и пожары начинаются. Во всяком случае, пожароопасная ситуация складывается в нескольких регионах", - цитирует Путина пресс-служба Кремля.

Глава МЧС сообщил президенту, что в 10 регионах, в 117 населенных пунктах подтоплено 1 тыс. 373 жилых дома, 5 тыс. 892 дачных дома, 10 тыс. 720 приусадебных участков, 29 низководных мостов, 84 участка автомобильных дорог и 11 социально значимых объекта. В Оренбургской области остаются затопленными в двух населенных пунктах 232 жилых дома.

В Курганской области остаются затопленными в четырех населенных пунктах 164 жилых и 5 тыс. 542 дачных дома, 5 тыс. 786 приусадебных участков, четыре низководных моста и 12 участков автомобильных дорог. Уровень реки Тобол в Кургане составляет 632 см (минус 10 см за сутки).