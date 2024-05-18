Разведка Китая заявила о шпионаже в космическом секторе

В Китае заявили, что за последние годы выявило несколько случаев шпионажа в космической сфере. Предотвращена утечка данных.

Министерство государственной безопасности страны сообщило, что "раскрыло многочисленные случаи шпионажа в аэрокосмическом секторе, разоблачив гнусные действия спецслужб некоторых стран, пытающихся проникнуть в нашу аэрокосмическую сферу и украсть ее секреты".

"Некоторые страны рассматривают нашу страну как главного конкурента в космической сфере и не жалеют усилий, чтобы сдержать и подавить нас", — заявило министерство.

Ведомство заверило, что будет и дальше "предпринимать определенные действия для надежной защиты национальной безопасности в космической сфере", пишет РБК.

Россия и Китай рассматривают вариант доставки на Луну ядерной энергоустановки в 2033-34 гг.