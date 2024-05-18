5G появится в России к 2030-ому

Замглавы Минцифры Дмитрий Угнивенко считает, что пилотные зоны 5G к 2030 г. должны появиться в каждом субъекте России.

При этом в 16 городах с численностью более 1 млн жителей должны появиться уже коммерческие сети, которые будут предоставлять услуги на сетях пятого поколения, приводит РИА Новости слова Угнивенко, сказанные на пленарной сессии "Экономика данных и цифровой трансформации государства", которая прошла на выставке "Россия".

Ранее в России нашли замену поставщикам базовых станций сотовых операторов. Ушедших Ericsson и Nokia и прекратившего официальные поставки оборудования Huawei пытаются заменить до сих пор малоизвестные в РФ производители. Один из них – китайская Baicells Technologies. По данным Госкомиссии по радиочастотам (ГКРЧ), базовые станции Baicells Technologies тестирует МТС. С помощью Baicells планируется телефонизировать небольшие населенные пункты. Россия сейчас нацелена на создание собственной сетевой аппаратуры. Новые китайские производители не будут иметь поддержки со стороны государства, отметил гендиректор TelecomDaily Денис Кусков.