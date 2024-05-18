18 Мая 2024
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Наука и техника В России
Фото: Накануне.RU

5G появится в России к 2030-ому

Замглавы Минцифры Дмитрий Угнивенко считает, что пилотные зоны 5G к 2030 г. должны появиться в каждом субъекте России.
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При этом в 16 городах с численностью более 1 млн жителей должны появиться уже коммерческие сети, которые будут предоставлять услуги на сетях пятого поколения, приводит РИА Новости слова Угнивенко, сказанные на пленарной сессии "Экономика данных и цифровой трансформации государства", которая прошла на выставке "Россия".

Ранее в России нашли замену поставщикам базовых станций сотовых операторов. Ушедших Ericsson и Nokia и прекратившего официальные поставки оборудования Huawei пытаются заменить до сих пор малоизвестные в РФ производители. Один из них – китайская Baicells Technologies. По данным Госкомиссии по радиочастотам (ГКРЧ), базовые станции Baicells Technologies тестирует МТС. С помощью Baicells планируется телефонизировать небольшие населенные пункты. Россия сейчас нацелена на создание собственной сетевой аппаратуры. Новые китайские производители не будут иметь поддержки со стороны государства, отметил гендиректор TelecomDaily Денис Кусков.

Теги: 5G, Дмитрий Угнивенко, сеть, связь


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