На Среднем Урале стартовал опрос о качестве работы полиции

На официальном сайте управления МВД по Свердловской области организован интернет-опрос населения о работе полиции. Выразить свою позицию и дать оценку силовикам можно в разделе "Общественное мнение".

По данным начальника пресс-службы регионального главка МВД Валерия Горелых, изучение состояния дел по обеспечению законных прав граждан в гарнизоне проводится с целью получения актуального среза сведений о деятельности региональной полиции.

Итоги опроса будут подведены с участием опытных специалистов ВНИИ МВД России.