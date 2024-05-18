В Екатеринбурге задержали ушедшего в церковь предполагаемого убийцу матери своего ребенка

В УМВД по Свердловской области высказались об убийстве в Екатеринбурге, на Уралмаше, где в полдень погибла мать девятилетнего ребенка. По данным руководителя пресс-службы управления Валерия Горелых, подозреваемого "взяли" сотрудники патрульно-постовой службы полиции во время преследования во дворе одного из домов по улице Победы.

Искали его по приметам, т.к. он был одет во все черное. Орудие преступления – колюще-режущий предмет, он успел выбросить, сейчас сыщики его ищут.

"Личность нападавшего полицией установлена. Это местный житель по имени Сергей, 1985 г.р., бывший сожитель погибшей женщины, вместе они прожили много лет, у них есть совместный девятилетний ребенок", - отметил полковник Горелых.

Примерно полгода назад пара рассталась. Задержанный имеет несколько судимостей, в том числе дважды – за причастность к грабежам, один раз – за мошенничество. Последнее наказание – три года лишения свободы – он отбывал в колонии Ивделя, откуда освободился условно-досрочно 21 августа 2007 г. В дежурной части мужчина вел себя нервно. Вскоре его доставят на освидетельствование, где будут искать следы возможного присутствия в его крови запрещенных веществ.

"Погибшая работала в финансовом учреждении. Сегодня ее бывший муж пришел к ней и вызвал ненадолго на улицу, чтобы поговорить, но беседа, к сожалению, закончилась трагично. Скрывшись с места происшествия, мужчина направился в расположенную рядом церковь", - отметил полковник Горелых.

В управлении СКР по Свердловской области добавили, что возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". Прошел осмотр места происшествия, допрашивают свидетелей, назначается комплекс необходимых судебных экспертиз. Выясняются точные обстоятельства и причина совершённого преступления, истребуется характеризующий материал в отношении участников инцидента.