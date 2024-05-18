18 Мая 2024
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Фото: фонд святой Екатерины

В Екатеринбурге сотни благотворителей объединились ради детского хосписа

В детском хосписе Областной детской клинической больницы в Екатеринбурге состоялся благотворительный субботник. К масштабному мероприятию присоединились более 200 неравнодушных жителей уральской столицы, волонтеры, меценаты, представители бизнеса, студенты и специальные гости.

Каждый год они собираются вместе, чтобы привести в порядок прилегающую территорию детского центра, посадить деревья и цветы и, самое главное, пообщаться между собой.

(2024)|Фото: фонд святой Екатерины

В числе гостей — известные спортсмены клуба «Архангел Михаил» и Академии единоборств РМК.

«Мы не в первый раз приезжаем и помогаем детским хосписам. Это хорошее дело: провести время с детьми, помочь убрать территорию, покрасить, посадить растения. Показываем личным примером, что в этом нет ничего такого», — поделился боец ММА Ильяс Хамзин.

В этом году впервые на субботнике, помимо детских активностей и концертной программы от вокальных коллективов города, были организованы кулинарные мастер-классы.

(2024)|Фото: фонд святой Екатерины

Спортсмены не остались в стороне и приготовили для детей сахарную вату — специальный аппарат хоспису подарил Фонд святой Екатерины.

«Большое спасибо нашему благотворительному фонду “Первый детский хоспис”, который организовал этот праздник, его попечителю Ольге Чебыкиной, Фонду святой Екатерины, спортсменам из “Архангела Михаила”, Андрею Рожкову, мотосообществу Biker Bench. Это большой праздник для всех нас. Сегодня здесь собрались более ста неравнодушных людей с добрым сердцем, которые хотят поделиться своей частичкой тепла, чтобы наша жизнь стала прекраснее», — рассказала заведующая областным центром паллиативной медицинской помощи детям Елена Сапего.

(2024)|Фото: фонд святой Екатерины

Областной центр паллиативной медицинской помощи детям «Детский хоспис» при ОДКБ недавно отметил свое трехлетие. Один из лучших государственных медицинских центров страны лечит и поддерживает более 1100 детей из Екатеринбурга и Свердловской области.

(2024)|Фото: фонд святой Екатерины

Отметим, что помочь хоспису может любой желающий, заполнив анкету на сайте dhospis.ru. Волонтеры помогают родителям подопечных, участвуют в работе учреждения и проводят праздники.

(2024)|Фото: фонд святой Екатерины

Теги: детский хоспис, благотворители, фонд святой екатерины, академия единоборств рмк


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