В Киргизии из-за митинга в Бишкеке задержаны четверо

В Бишкеке после беспорядков задержаны четверо иностранцев.

"По уголовному делу по факту хулиганства задержаны и водворены в изолятор временного содержания четверо иностранных граждан", - говорится в сообщении МВД Киргизии, в котором уточнено, что один из них родился в 1993 г., а другие – гораздо позже, в 2000-03 гг.

Ранее МВД Киргизии сообщило о том, что ситуация в столице республики, Бишкеке, после митинга стабильная, происходящее – под полным контролем милиции.

"Все участники митинга разошлись, среди граждан Кыргызской Республики и иностранных граждан погибших и пострадавших во время митинга граждан нет. Движении во всех улицах столицы для транспортных средств восстановлена", - говорится в telegram-канале министерства.