Украина из-за Майдана предъявила обвинения главам ФСБ и Росгвардии России

Глав ФСБ и Росгвардии Александра Бортникова и Виктора Золотова заочно обвинили "в организации совершения госизмены бывшим руководством Службы безопасности Украины (СБУ), разжигании национальной вражды и ненависти и незаконном препятствовании протестным акциям в 2013-14 годы",

По версии следователей, одной из главных задач ФСБ было "недопущение евроинтеграционных процессов Украины и членства в НАТО", так как это "угрожало" планам России "включить в свой состав территории бывших советских республик", приводит РБК сообщение украинского Госбюро расследований.

Схожие обвинения предъявлены еще 19 высокопоставленным сотрудникам российских спецслужб.