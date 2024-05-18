Моор: пор Иртышу продолжается движение "большой воды"

Губернатор Тюменской области Александр Моор сообщил о том, что по реке Иртыш продолжает движение большой объем воды. Волна паводка уже достигла деревни Супринская Вагайского района.

Уровень реки превышает рекордные показатели 2016-17 гг. В селе Большой Карагай, которое первым приняло паводок в муниципалитете, за прошедшие сутки вода прибавила еще 15 см. Уровень – 1 тыс. 284 см. В населенных пунктах, попадающих в опасную зону, проводится эвакуация жителей. На сегодня в районе подтоплено семь участков дорог. Продолжается укрепление защитных сооружений в селах ниже по течению.

"Готовятся встретить воду в Тобольске, Тобольском и Уватском районах. Ожидаем здесь значения, близкие к рекордным. Следим за прохождением паводка на Тоболе. Здесь, судя по всему, уровень воды не достигнет критических отметок", - написал Моор в своем telegram-канале.

Обстановка на реке Ишим не вызывает беспокойства. Медленно, но вода отступает.

Ранее началась эвакуация жителей Вагайского района. Жители эвакуируются в ПВР в селе Дубровное, часть поехала к родственникам. В деревне Второсалинская сотрудники МЧС, добровольцы укрепляют автомобильную дорогу.

"Мужчины вот эти две недели работали на дамбе с утра и до вечера. Укрепляли гидросооружение. Паники нет, все нормально. С представителями МЧС мы начинаем подворовые обходы, осматриваем территории", - прокомментировал глава Аксурского сельского поселения Азат Курманалиев.