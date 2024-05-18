Армия России освободила Старицу

В Минобороны сообщили о том, что бойцы армии России заняли Старицау в Харьковской области и продолжили продвижение в глубину обороны противника.

Солдаты группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение формированиям 14-й механизированной бригады ВСУ и 110-й бригады теробороны вблизи Синьковки, Ивановки и Артемовки.

Сбито 37 беспилотных летательных аппаратов, оперативно-тактическая ракета "Точка-У", а также 21 реактивный снаряд HIMARS производства США, "Vampire" чешского производства и "Ольха". В западной части Черного моря и на реке Днепр в прошедшие сутки уничтожены два быстроходных безэкипажных катера ВСУ.